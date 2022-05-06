Опубликовано видео смертельного ДТП с участием бойца ММА Магомедова и блогера Некоглая

Известный стример и блогер Некоглай, ставший участником ДТП на своём автомобиле марки Porshe, в салоне которого находился боец ММА Асхаб Магомедов, опубликовал видео инцидента в своём телеграм-канале.

Видео доступно в телеграм-канале Nekoglai.

Напомним, виновник ДТП двигался на каршеринговом транспорте и допустил столкновение на перекрёстке после проезда на запрещающий сигнал светофора. Со слов самого блогера, он получил сотрясение мозга, его девушка – различные ушибы, а боец ММА Магомедов – рассечение. В результате виновник ДТП скончался на месте происшествия. Он оказался заблокирован в искорёженном автомобиле. Со слов всё того же Некоглая, виновник инцидента двигался на каршеринговом автомобиле, предположительно, со скоростью около 100 км/ч.

Отмечается, что среди других участников ДТП оказался отечественный автомобиль марки «Газель», который был задет машиной блогера после столкновения с виновником.