Боец ММА Магомедов показал первые минуты после резонансного ДТП в центре Москвы

Боец смешанных единоборств Асхаб Магомедов показал последствия резонансного ДТП в центре Москвы, соучастником которого он стал в качестве пассажира автомобиля Porshe, которым управлял известный блогер Некоглай.
Видео доступно в телеграм-канале «112».
Напомним, виновник ДТП двигался на каршеринговом транспорте и допустил столкновение на перекрёстке после проезда на запрещающий сигнал светофора. Со слов самого блогера, он получил сотрясение мозга, его девушка – различные ушибы, а боец ММА Магомедов – рассечение. В результате виновник ДТП скончался на месте происшествия. Он оказался заблокирован в искорёженном автомобиле. Со слов всё того же Некоглая, виновник инцидента двигался на каршеринговом автомобиле, предположительно, со скоростью около 100 км/ч.
Отмечается, что среди других участников ДТП оказался отечественный автомобиль марки «Газель», который был задет машиной блогера после столкновения с виновником.
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