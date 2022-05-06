Гэтжи рассказал о проблемах перед боем с Хабибом в Абу-Даби

Американский боец UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во время пребывания в Абу-Даби на UFC 254, куда он приехал на поединок с Хабибом Нурмагомедовым.



«Если ты человек, который построен на привычном режиме, то тебе будет очень трудно в Абу-Даби. Там абсолютно всё иначе. Другой часовой пояс, еда, воздух, вода, культура. Мне не удавалось спать, я чувствовал дискомфорт. Я не ем то, что они привыкли кушать. Из обыденного была только говядина, но и то не такая. У них нет овсянки. В утро боя с Хабибом у меня был пульс 68. В день боя с Тони и Чендлером — 33-36.



Когда я проснулся утром в Абу-Даби и увидел такой пульс — понял: что-то не то. Недосып сильно сказался. У меня есть свой режим, свои привычки. Мы строим мою уверенность в себе через питание, через то, через это — а там ничего из этого не было», — сказал Гэтжи на YouTube-канале Full Send Podcast.



Напомним, 24 октября 2020-го Гэтжи проиграл Нурмагомедову удушающим приёмом во втором раунде титульного поединка на UFC 254.

Россиянин завершил карьеру в статусе чемпиона и непобеждённого бойца. На его счету 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.