Гэтжи: Оливейра — мужчина, полный уверенности. Не терпится забрать то, чем он владеет

Американский боец Джастин Гэтжи лестно высказался о своём сопернике в титульном бою в лёгком весе Чарльзе Оливейре.

«Этот парень неспроста является чемпионом. По сути я критиковал пацана. Я говорил о парне, которому было около 20 лет. Я тоже не был готов к тому, через что пришлось пройти ему в этом возрасте. Сейчас мы говорим о мужчине, полном уверенности. Он лучший в мире, он чемпион, мне не терпится забрать то, чем он владеет. И, как я говорил, это станет моим главным достижением», – сказал Гэтжи на пресс-конференции.

В ночь на 8 мая Гэтжи встретится с Чарльзом Оливейрой на UFC 274. Бой состоится в ночь на 8 мая на стадионе «Футпринт Центр» в Финиксе (США).



Напомним, Оливейра завоевал освобождённый россиянином Хабибом Нурмагомедовым пояс UFC в лёгком весе, победив американца Майкла Чендлера. Последний бой Чарльз провёл с представителем США Дастином Порье. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом.



Джастин Гэтжи провёл свой последний поединок в ноябре 2021 года, единогласным решением судей победив Майкла Чендлера в соглавном поединке UFC 268.