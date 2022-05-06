Чендлер признался, что бой с Фергюсоном пугает его

Боец UFC Майкл Чендлер рассказал, что думает об уникальном стиле ведения поединка Тони Фергюсона.



«Безумный стиль Тони? Именно поэтому этот поединок заставляет меня рано вставать, пугает меня, именно поэтому он мотивирует меня. К нему сложно подготовиться, никто в зале не сможет полноценно сымитировать его. Я думаю, у его безумия есть метод, его победная серия это доказывает. Так что я выйду туда, побьюсь с ним и, надеюсь, финиширую», – сказал Чендлер на пресс-конференции.

Напомним, В ночь с 7 на 8 мая в Финиксе (США) пройдёт вечер единоборств UFC 274, в одном из главных боёв которого бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Фергюсон сразится с трёхкратным чемпионом Bellator в лёгком весе Чендлером.