Фергюсон предложил ввести страховку бойцов вместо повышения бонусов

Тони Фергюсона спросили, будет ли он продвигать идею Дане Уайту с повышением бонусов за выступления с $ 50 тыс. до $ 75 тыс., как это было перед UFC 262.
«Я бы сказал, давайте застрахуем этих бойцов. Давайте повысим уровень, если вы понимаете, о чём я. Когда они заключали сделку с Reebok, у них были уровни в зависимости от того, сколько боёв было в октагоне. Я бы сказал, что мы делаем то же самое, чувак. У всех нас есть семьи, мы все должны поддерживать наши системы, и давай сделаем это дерьмо, чувак. Я не знаю, здесь ли Дана, но давайте сделаем страховку», – сказал Фергюсон на пресс-конференции.
В настоящее время бойцы UFC получают официальное медицинское страхование только в тех случаях, когда у спортсмена травма во время боя или подготовки к нему.
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