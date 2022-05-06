Тони Фергюсон — о Дастине Порье: он полон дерьма. Кто-то дал ему больше денег

Дастин Порье заявил, что хочет сразиться с победителем боя Чендлер — Фергюсон. Тони Фергюсона спросили о высказывании Порье.



«Он полон дерьма. Я буду настоящим, он много раз говорил, что хочет драться со мной, и я даже дал ему возможность. Но кто-то дал ему больше денег, чтобы он мог драться. Парень полон дерьма. Вы знаете, я не имею ничего против Порье или любого другого бойца, но я беспокоюсь о Чендлере. Мы готовились к этому парню много-много недель. Я пригласил в кэмп несколько хороших, умных людей, чтобы они могли структурировать всё, что у меня есть, включая мои таланты, чтобы иметь возможность выйти и одержать победу в субботу вечером. Я — другое животное», — сказал Фергюсон на медиадне UFC 274.

В ночь с 7 на 8 мая в Финиксе (США) пройдёт вечер единоборств UFC 274, в одном из главных боёв которого бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон сразится с трёхкратным чемпионом Bellator в лёгком весе Майклом Чендлером.