Серроне — об увольнении в случае поражения: мне нечего доказывать. Я установил рекорды
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Знаменитый боец UFC Дональд Серроне высказался насчёт возможного ухода из промоушена.
«Я сделал всё, чтобы быть успешным. У меня к себе нет никаких вопросов. Я просто делал то, что мне надо, чтобы остаться в UFC. Я докажу всем, что нахожусь тут не потому что я слабак. Но в то же время мне нечего доказывать. Я установил рекорды, был здесь долгое время и просто делал то, что должен.
Стоя перед зеркалом, я говорю себе, что я здесь за наследием. Сейчас мне не хочется кого-то удивить, мне абсолютно всё равно. Я в таком возрасте, что мне неважно, любишь ты меня или нет», — приводит слова Ковбоя BJPENN.
Ранее президент UFC Дана Уайт сказал, что в случае если Серроне уступит в поединке с Джо Лозоном, он покинет промоушен.
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