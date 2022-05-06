Махачев: Оливейра просит бой с Макгрегором, который не побеждал с 2015 года

Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись о чемпионе UFC в лёгком весе Чарльзе Оливейре. Ранее Оливейра заявлял, что Махачев не заслуживает поединка за титул.



«Оливейра говорит, что я не заслуживаю боя за титул, а сам умоляет о поединке с Конором, который не выигрывал ни одного боя с 2015 года, лол», — написал Махачев.



Напомним, последний бой Махачев провёл с американцем Бобби Грином. Поединок закончился победой российского спортсмена в первом раунде техническим нокаутом. Ислам одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении — оно случилось ещё в 2015 году, когда в октябре в рамках турнира UFC 192 Махачев уступил представителю Бразилии Адриано Мартинсу техническим нокаутом в первом раунде.



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