Махачев: Оливейра просит бой с Макгрегором, который не побеждал с 2015 года

Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись о чемпионе UFC в лёгком весе Чарльзе Оливейре. Ранее Оливейра заявлял, что Махачев не заслуживает поединка за титул.
«Оливейра говорит, что я не заслуживаю боя за титул, а сам умоляет о поединке с Конором, который не выигрывал ни одного боя с 2015 года, лол», — написал Махачев.
Напомним, последний бой Махачев провёл с американцем Бобби Грином. Поединок закончился победой российского спортсмена в первом раунде техническим нокаутом. Ислам одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении — оно случилось ещё в 2015 году, когда в октябре в рамках турнира UFC 192 Махачев уступил представителю Бразилии Адриано Мартинсу техническим нокаутом в первом раунде.
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Самые крутые бойцы UFC из России. Кто ещё, кроме Яна и Махачева?
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