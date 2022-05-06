Ян — о Стерлинге: что-то клоунское в нём есть

Известный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян высказался об американце Алджэмейне Стерлинге.



«Воспринимаю ли Стерлинга как чемпиона? Нет. Моё противостояние с ним затянулось, но я не скажу, что он что-то сделал чемпионское. Но он молодец. Он уверен в своих силах, сумел это визуализировать. Что-то в этом есть. Но считать его чемпионом? Пока нет. Может, я позже к этому приду.



Он, безусловно, артист. Им нельзя перестать быть. Он же учился на актёра. Да и клоунское что-то в нём есть. Клоуны тоже бывают хорошие. Не самая плохая вещь.



Что такого делает Стерлинг, что его сложно сбросить? Ничего сверхъестественного. Человек умеет контролировать позицию. Но чтобы понять, нужно этим заниматься. Вы из другого мира, поэтому так просто не поймёте. Хотите, можете проверить, мы можем устроить вам борьбу в разных позициях», — передаёт слова Яна корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

«Стерлинг — клоун». Ян — про американца: