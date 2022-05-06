«Потушить его, как Харитонова, и всё». Пётр Ян отреагировал на иск Ковингтона к Масвидалю

Боец клуба «Архангел Михаил» и бывший чемпион в легчайшем весе UFC Пётр Ян высказался по поводу конфликта между Колби Ковингтоном и Хорхе Масвидалем. Бойцы раньше выступали в одной команде, после чего разругались, наговорили друг другу гадостей и получили в UFC бой. Однако же этого им оказалось недостаточно, и Хорхе напал на улице на Колби. Сломал бывшему товарищу зуб и повредил дорогие часы. Ковингтон подал заявление в полицию, и дело дошло до суда.
«Это несерьёзно. Потушить его, как Харитонова, и всё (смеётся). Ты же сам много говорил и провоцировал. Столько гадостей сказал. И тут ситуация коснулась, что побежал искать помощи. Нечего говорить, если не отвечаешь за свои слова», — передаёт слова Яна корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.
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