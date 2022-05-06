Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пётр Ян рассказал подробности конфликта с Мерабом Двалишвили

Пётр Ян рассказал подробности конфликта с Мерабом Двалишвили
Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории, российский боец MMA Пётр Ян высказался о конфликте с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили.

«Видел, что выкладывает Мераб. Прекрасно понимаю, для чего он это делает. У него же недавно спросили: «Хочешь драться с Петром Яном?» Он сказал, что сейчас хочет другой поединок. Болтать можно многое.

Я подошёл к нему практически без камер, он сказал: «У тебя скоро бой, сосредоточься». Через два часа встречаю его на арене, где камеры, он выбегает с криками: «Держите меня». А два часа назад был совсем другим. Я понимаю, какую картину они гонят», — передаёт слова Петра Яна корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

«Я проиграл себе». Пётр Ян признал ошибки в бою со Стерлингом и дал совет Харитонову «Я проиграл себе». Пётр Ян признал ошибки в бою со Стерлингом и дал совет Харитонову

Ян прокомментировал конфликт с Двалишвили:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022