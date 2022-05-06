Пётр Ян рассказал подробности конфликта с Мерабом Двалишвили

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории, российский боец MMA Пётр Ян высказался о конфликте с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили.

«Видел, что выкладывает Мераб. Прекрасно понимаю, для чего он это делает. У него же недавно спросили: «Хочешь драться с Петром Яном?» Он сказал, что сейчас хочет другой поединок. Болтать можно многое.

Я подошёл к нему практически без камер, он сказал: «У тебя скоро бой, сосредоточься». Через два часа встречаю его на арене, где камеры, он выбегает с криками: «Держите меня». А два часа назад был совсем другим. Я понимаю, какую картину они гонят», — передаёт слова Петра Яна корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Ян прокомментировал конфликт с Двалишвили: