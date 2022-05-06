Фергюсон насмешил Чендлера на битве взглядов, сымитировав попытку прохода в ноги. Фото

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон сымитировал попытку прохода в ноги после дуэли взглядов с соотечественником Майклом Чендлером, чем сильно рассмешил соперника.
Фергюсон дал понять, что собирается провести борцовский приём ankle pick, который позволяет повалить оппонента на настил.
Фото: YouTube-аккаунт UFC Russia
Фото: YouTube-аккаунт UFC Russia
Фергюсон и Чендлер сразятся в ночь с 7 на 8 мая в Финиксе (США), где пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 274. 37-летний Тони проиграл три последних боя. Его соперниками были Джастин Гэтжи, Чарльз Оливейра и Бенеил Дариуш. До этого у него была серия из 12 побед подряд.
35-летний Чендлер потерпел два последних поражения от тех же Гэтжи и Оливейры. В своём первом поединке в UFC, проведённом в нынешнем году, Майкл в январе победил Дэна Хукера.
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