Марина Мохнаткина оказалась легче Кайлы Харрисон перед боем на PFL 3
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Известный российский боец смешанных единоборств Марина Мохнаткина успешно прошла процедуру взвешивания в преддверии поединка с чемпионкой PFL, американкой Кайлой Харрисон на турнире PFL 3. Противостояние состоится 6 мая в Арлингтоне (США).
Мохнаткина показала на весах 69,9 кг. Вес Харрисон составил 70,3 кг. Оба бойца уложились в лимит лёгкого веса.
Этот поединок станет первым для обеих спортсменок в новом сезоне PFL. Противостояние является частью регулярного сезона, где девушки будут набирать очки, которые позже помогут им попасть в стадию плей-офф.
Мохнаткина в необычном образе катается на лошади:
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