Двалишвили и Сэндхаген дали согласие на очный бой

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили следующий поединок может провести с бывшим претендентом на титул временного чемпиона промоушена в легчайшем весе, американцем Кори Сэндхагеном. Об этом сообщается на странице Tajikbay в «Твиттере».
По сведениям источника, поединок в настоящее время находится в разработке. Сообщается, что оба бойца уже дали устное согласие.
Последний поединок Двалишвили провёл на турнире UFC 266, где ему противостоял 33-летний представитель Бразилии Марлон Мораес. Бой был завершён победой Мераба техническим нокаутом на пятой минуте второго раунда. Для представителя Грузии эта победа стала седьмой кряду. Сэндхаген в последнем бою уступил россиянину Петру Яну.
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Ян прокомментировал конфликт с Двалишвили:
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