«В равном бою Диме победу точно не отдадут». Евгений Тищенко — про бой Бивола и Альвареса

Известный российский боксёр, чемпион ОИ-2016 Евгений Тищенко поделился ожиданиями от боя Дмитрия Бивола и Сауля Альвареса. Поединок состоится утром 8 мая по московскому времени.
«Конечно, Канело изначальный фаворит. Это денежный мешок, все хотят получить с ним бой. Рад, что Диме это удалось. Скажу, что у Бивола есть все шансы победить, многие ставят на него. Всё понимаю, что Диме в равном бою победу точно не отдадут, но он может победить уверенно. У него есть для этого всё, в первую очередь — габариты. Это очень важно в любом случае. Дима мощнее и сильнее физически, он природный полутяж. Опыт, умения у него тоже имеются. Бивол будет очень неудобным соперником для Канело, учитывая, как тот «махался» с Сергеем Ковалёвым. Все мы ждём боя, он будет очень интересным», — рассказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
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