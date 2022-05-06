Чемпион ОИ-2016 Евгений Тищенко выразил готовность провести бой с Сергеем Ковалёвым

Известный российский боксёр, чемпион ОИ-2016 Евгений Тищенко прокомментировал переход Сергея Ковалёва в первый тяжёлый вес. Напомним, в ночь с 14 на 15 мая Ковалёв проведёт бой с Тервелом Пулевым.



«Вряд ли Ковалёв в расцвете сил. Но бой с Пулевым покажет, в какой он форме. Тервел уже тоже на закате. Я семь лет назад с ним боксировал, победил — он уже тогда считался потихоньку «заканчивающим», хотя до сих пор на ходу. Думаю, Ковалёв должен выигрывать. Посмотрим, как это будет выглядеть по качеству, тем более что у обоих соперников были длительные простои. Посмотрим, как Сергей проявит себя в новом весе.



Мой бой с Ковалёвым? Это реально, почему нет. Они сейчас подерутся, потом летом я выйду. Сергей уже выступал в Екатеринбурге, в принципе. Мне кажется, для зрителей наш бой был бы интересным. Да и мне хотелось бы встретиться», — рассказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.