Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Емельяненко назвал бойца, с которым хочет провести реванш

Александр Емельяненко назвал бойца, с которым хочет провести реванш
Комментарии

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, рассказав о желании провести реванш с представителем Бразилии Марсио Сантосом.

«Надо будет провести реванш с Сантосом», — написал Емельяненко.

Первый бой между Емельяненко и Сантосом прошёл в ноябре прошлого года. Поединок закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться. Для российского бойца то поражение стало девятым в карьере. Для Марсио победа стала 17-й в карьере.

Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.

Спарринг Александра и Фёдора Емельяненко. Полный контакт!

С кем подерётся Емельяненко? Александр дал жирнейший намёк – похоже, это снова не Дацик С кем подерётся Емельяненко? Александр дал жирнейший намёк – похоже, это снова не Дацик
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022