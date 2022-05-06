Александр Емельяненко назвал бойца, с которым хочет провести реванш
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, рассказав о желании провести реванш с представителем Бразилии Марсио Сантосом.
«Надо будет провести реванш с Сантосом», — написал Емельяненко.
Первый бой между Емельяненко и Сантосом прошёл в ноябре прошлого года. Поединок закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться. Для российского бойца то поражение стало девятым в карьере. Для Марсио победа стала 17-й в карьере.
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