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Евгений Тищенко: сейчас Курбанов победил бы Цзю. Магомед сильнее и опытнее

Евгений Тищенко: сейчас Курбанов победил бы Цзю. Магомед сильнее и опытнее
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Известный российский боксёр, чемпион ОИ-2016 Евгений Тищенко выразил уверенность, что Магомед Курбанов победил бы Тимофея Цзю в очном поединке. Напомним, боксёры находятся рядом в большинстве рейтингов.

«Думаю, Курбанов одержал бы победу над Цзю. Другое дело, что сейчас Цзю — обязательный претендент на пояс WBO, никуда его двигать не будут. Тем более он раскручен в Австралии, там вполне могут устроить Тиму титульный бой. Курбанову нужно либо подождать пока, либо двигаться по другим версиям. Но если гипотетически, то сейчас Магомед победил бы Цзю. Курбанов и сильнее, и опытнее, физически он более мощный. Оппозиция у него тоже была посильнее, при этом рекорд 22-0. Сейчас он выглядит явным фаворитом», — рассказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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