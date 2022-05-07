Евгений Тищенко: сейчас Курбанов победил бы Цзю. Магомед сильнее и опытнее

Известный российский боксёр, чемпион ОИ-2016 Евгений Тищенко выразил уверенность, что Магомед Курбанов победил бы Тимофея Цзю в очном поединке. Напомним, боксёры находятся рядом в большинстве рейтингов.
«Думаю, Курбанов одержал бы победу над Цзю. Другое дело, что сейчас Цзю — обязательный претендент на пояс WBO, никуда его двигать не будут. Тем более он раскручен в Австралии, там вполне могут устроить Тиму титульный бой. Курбанову нужно либо подождать пока, либо двигаться по другим версиям. Но если гипотетически, то сейчас Магомед победил бы Цзю. Курбанов и сильнее, и опытнее, физически он более мощный. Оппозиция у него тоже была посильнее, при этом рекорд 22-0. Сейчас он выглядит явным фаворитом», — рассказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
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