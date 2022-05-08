Евгений Тищенко: не верю, что Фьюри завершил карьеру. Вряд ли ему кто-то верит

Известный российский боксёр, чемпион ОИ-2016 Евгений Тищенко выразил уверенность, что Тайсон Фьюри продолжит спортивную карьеру. Напомним, ранее 33-летний тяжеловес заявил об уходе из спорта.
«Не верю, что Фьюри завершил карьеру. Вряд ли ему кто-то верит. Конечно, на жизнь он заработал и может уходить, но по потенциалу он ещё готов удивлять.
Возможный бой Фьюри с Усиком? Сложно сказать, кто победит, несмотря на разницу в габаритах. Когда Саша дрался с Джошуа, я тоже думал, что британец победит. В итоге Усик в одну калитку выиграл, доказав, что габариты не главное. Наверное, Фьюри всё-таки фаворитом будет, но Усик вполне может снова удивить. Кстати, в реванше он наверняка победит Джошуа. Другим боксёром Энтони уже не станет, несмотря на изменения в тренировках», — рассказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
- 8 мая 2022
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