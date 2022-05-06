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Тактаров назвал качество «суперчемпиона», которое есть у Махачева

Тактаров назвал качество «суперчемпиона», которое есть у Махачева
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Бывший чемпион UFC Олег Тактаров разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись о российском бойце смешанных единоборств Исламе Махачеве.

«Ислам Махачев хорош тем, что у него несколько приёмов наработано настолько хорошо, что они проходят в любых боях. Это качество суперчемпионов. У нас, помню, был Зяки Умяров, я ещё маленький был. Так вот он делал проход в одну ногу и мог выиграть бой 12-0. 12 баллов набрать, по одному баллу наковырять. То есть настолько хорошо у него был отработан этот приём, что никто не мог от него защищаться», — сказал Тактаров.

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