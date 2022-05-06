Магомедкеримов снялся с поединка с Зеферино

Российский боец смешанных единоборств Магомед Магомедкеримов не сможет принять участие в первом поединке отборочного этапа Гран-при PFL. Магомедкеримов должен был встретится с представителем Бразилии Жоао Зеферино. Противостояние должно было состояться 7 мая. У Магомеда возникли проблемы с визой.
Как сообщает пресс-служба PFL, вместо россиянина бой с Зеферино проведёт Делано Тейлор.
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Напомним, Магомедкеримов побеждал в Гран-при PFL в 2018 году и проиграл в прошлогоднем финале Гран-при Рэю Куперу III.
Магомед дебютировал в PFL поединком с американцем Херманом Террадо в июле 2018 года. Тот бой завершился в пользу россиянина сабмишном в первом раунде.
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