Ясубей Эномото победил Арсения Смирнова раздельным решением судей

На турнире RCC 11 в Екатеринбурге состоялся очередной поединок. Швейцарский боец ММА Ясубей Эномото встретился с Арсением Смирновым. Бой продлился все три раунда, а победу раздельным решением судей одержал Эномото.



Ранее на турнире уже состоялось несколько примечательных боёв. В частности, Тимур Нагибин единогласным решением судей одержал победу в поединке с Джоном Тейшейрой, а Ильяс Хамзин менее чем за минуту нокаутировал Виктора Фигейредо. Их бой продлился 58 секунд.



В главном поединке вечера встретятся Иван Штырков и Михаил Колобегов.

Штырков за карьеру одержал 19 побед, потерпел два поражения и один бой завершил ничейным результатом. Колобегов одержал 13 побед и потерпел всего три поражения.