Эномото: позвонит ли мне Путин после победы? Кто знает, посмотрим

Швейцарский боец ММА Ясубей Эномото прокомментировал победу в поединке с россиянином Арсением Смирновым, который проходил на турнире RCC 11. Эномото одержал победу раздельным решением судей.



«Я бы сейчас заплакал, но слишком устал. Спасибо всем, кто помогал мне с тренировочным лагерем. Спасибо моему углу, спасибо Екатеринбургу, что всегда болеете за меня.



Смирнов — сумасшедший боец, очень хороший. С ним очень сложно, он необычный, но и я тоже необычный. Во втором раунде я забрал частичку души Смирнова.



RCC хочет вводить чемпионские бои, и я считаю себя первым кандидатом. Мне нужен бой за пояс.



Позвонит ли мне Путин после такой классной победы? Кто знает, посмотрим», — передаёт слова Яномото корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

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