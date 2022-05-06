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Эномото: позвонит ли мне Путин после победы? Кто знает, посмотрим

Эномото: позвонит ли мне Путин после победы? Кто знает, посмотрим
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Швейцарский боец ММА Ясубей Эномото прокомментировал победу в поединке с россиянином Арсением Смирновым, который проходил на турнире RCC 11. Эномото одержал победу раздельным решением судей.

«Я бы сейчас заплакал, но слишком устал. Спасибо всем, кто помогал мне с тренировочным лагерем. Спасибо моему углу, спасибо Екатеринбургу, что всегда болеете за меня.

Смирнов — сумасшедший боец, очень хороший. С ним очень сложно, он необычный, но и я тоже необычный. Во втором раунде я забрал частичку души Смирнова.

RCC хочет вводить чемпионские бои, и я считаю себя первым кандидатом. Мне нужен бой за пояс.

Позвонит ли мне Путин после такой классной победы? Кто знает, посмотрим», — передаёт слова Яномото корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

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