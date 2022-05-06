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Штырков победил Колобегова в главном событии турнира RCC 11

Штырков победил Колобегова в главном событии турнира RCC 11
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На турнире RCC 11 состоялся главный поединок вечера. Российский боец полутяжёлого веса Иван Штырков встречался с соотечественником Михаилом Колобеговым. Поединок завершился победой Штыркова.

Уже в первом раунде Штырков перевёл Колобегова в партер и начал добивание. Уже через несколько секунд рефери остановил бой, а Иван одержал победу техническим нокаутом.

Для Штыркова эта победа стала 20-й. Также он потерпел два поражения и один бой завершил ничьей. Для Колобегова поражение стало четвёртым в карьере при 19 победах.

Ранее на турнире уже состоялось несколько примечательных боёв. В частности, Тимур Нагибин единогласным решением судей одержал победу в поединке с Джоном Тейшейрой, а Ильяс Хамзин менее чем за минуту нокаутировал Виктора Фигейредо. Их бой продлился 58 секунд.

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