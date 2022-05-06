Штырков рассказал об эмоциях от победы в поединке с Колобеговым

Российский боец ММА Иван Штырков прокомментировал победу в главном поединке турнира RCC 11. В главном событии вечера он техническим нокаутом победил Михаила Колобегова.
«А что, куда все пошли? Я долго разговариваю. Друзья, я рад вернуться домой. Но этого не было бы без Михаила Колобегова. Миша, спасибо тебе огромное. Я очень сильно тебя уважаю как бойца. Я знаю твой путь, я знаю про все трудности, которые ты прошёл. И моё глубочайшее уважение за то, что ты принял этот бой. Я очень сильно очковал перед поединком. И готовился неимоверно. Спасибо, дорогой.
В русском языке нет таких глубоких, ярких, сильных слов, чтобы передать благодарность Игорю Алтушкину. Говорю вам огромное спасибо за это всё. Екатеринбург, это лучшее шоу, которое вы могли бы увидеть. Я был на многих шоу, видел много шоу. Такого не делает никто и нигде. Только мы, только здесь, в Екатеринбурге. Мы выходим для вас, теряем здоровье. Вы не видите даже десяти процентов того, что за спиной, для того, чтобы выйти сюда. Спасибо вам за критику, иногда за похвалу», — передаёт слова Штыркова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.
- 6 мая 2022
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