Штырков поздравил россиян с Днём Победы
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Российский боец ММА Иван Штырков после поединка с Михаил Колобеговым поздравил всех россиян с Днём Победы. Штырков на турнире RCC 11 техническим нокаутом победил Колобегова. Бой был завершён уже в первом раунде, после того как Штырков начал добивать соперника.
«Это наша жизнь, мы её выбрали. И мы её проходим вместе с вами, ребята. Вы — часть нашей жизни. Вы в моей команде «Архангел Михаил». Мы все бомбанули, я вас люблю.
И с наступающим самым великим праздником, с Днём Победы. Мы будем гордиться этим днём. Будем уважать и никогда не забудем. Всех с наступающим! Берегите своих близких и любите свою страну!» — передаёт слова Штыркова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.
Турнир RCC 11 проходил сегодня, 6 мая, в Екатеринбурге.
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