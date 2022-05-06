Штырков поздравил россиян с Днём Победы

Российский боец ММА Иван Штырков после поединка с Михаил Колобеговым поздравил всех россиян с Днём Победы. Штырков на турнире RCC 11 техническим нокаутом победил Колобегова. Бой был завершён уже в первом раунде, после того как Штырков начал добивать соперника.



«Это наша жизнь, мы её выбрали. И мы её проходим вместе с вами, ребята. Вы — часть нашей жизни. Вы в моей команде «Архангел Михаил». Мы все бомбанули, я вас люблю.



И с наступающим самым великим праздником, с Днём Победы. Мы будем гордиться этим днём. Будем уважать и никогда не забудем. Всех с наступающим! Берегите своих близких и любите свою страну!» — передаёт слова Штыркова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Турнир RCC 11 проходил сегодня, 6 мая, в Екатеринбурге.