Штырков: спросил Яна, когда там допинг в UFC разрешат

Российский боец ММА Иван Штырков пошутил о небольшом разговоре с соотечественником Петром Яном. После победы в бою с соотечественником Михаилом Колобеговым на турнире RCC 11 Штырков что-то крикнул Яну, который находился в зале. После турнира у Ивана спросили, что он сказал Петру.



«Я спросил Петю, когда там допинг в UFC разрешат. Это я к тому, что меня дисквалифицировали за допинг, который потом отменили. Видимо, специально под меня такую тему сделали», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.



Ранее Штырков намеревался перейти в UFC, но после того, как его уличили в употреблении допинга, контракт с бойцом был разорван.

Интервью с Иваном Штырковым после боя с Михаилом Колобеговым: