Штырков: если будет интересное предложение, то бокс мне не чужд

Российский боец ММА Иван Штырков заявил, что будет готов провести бой по правилам бокса, если получит хорошее предложение.



«Слушай, сначала промоутерам надо договориться с бойцами о боях, которые они хотят сделать, а потом уже говорить на публику и на всеобщее обозрение. К тому же в наше время СМИ так работает, что мне говорят, что я дерусь. А я говорю: «Вы чего, ребят?» Судя по тому, как я себя чувствую, я готов. Но завтра всё будет виднее. А в принципе, если будет интересное предложение, то бокс мне не чужд.



Сначала мы обговорили с одними людьми, были определённые даты. Потом мне сказали, что это отменяется. И всё, разговор закончился. А теперь другие люди говорят, что я согласился на другой поединок и есть его дата. Я немножко в шоке», — рассказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Интервью с Иваном Штырковым после боя с Михаилом Колобеговым: