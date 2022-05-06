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Штырков: если будет интересное предложение, то бокс мне не чужд

Штырков: если будет интересное предложение, то бокс мне не чужд
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Российский боец ММА Иван Штырков заявил, что будет готов провести бой по правилам бокса, если получит хорошее предложение.

«Слушай, сначала промоутерам надо договориться с бойцами о боях, которые они хотят сделать, а потом уже говорить на публику и на всеобщее обозрение. К тому же в наше время СМИ так работает, что мне говорят, что я дерусь. А я говорю: «Вы чего, ребят?» Судя по тому, как я себя чувствую, я готов. Но завтра всё будет виднее. А в принципе, если будет интересное предложение, то бокс мне не чужд.

Сначала мы обговорили с одними людьми, были определённые даты. Потом мне сказали, что это отменяется. И всё, разговор закончился. А теперь другие люди говорят, что я согласился на другой поединок и есть его дата. Я немножко в шоке», — рассказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Интервью с Иваном Штырковым после боя с Михаилом Колобеговым:

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