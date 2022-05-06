Иван Штырков назвал следующего желаемого соперника

Российский боец ММА Иван Штырков рассказал, с кем хотел бы провести следующий бой. Сегодня, 6 мая, на турнире RCC 11 он техническим нокаутом победил Михаила Колобегова.



«Мне кажется, что уже есть люди, которые со мной хотят подраться. Но на самом деле ребят хороших много, и в России много хороших ребят. Я не гонюсь за хайповыми боями. Я в этом деле очень долго, и я знаю, что есть ребята не на таком хайпе или медиа, рейтингах, но они очень хорошие, достойные и жёсткие спортсмены. Я принимаю вызов практически любого, но, естественно, это должно быть адекватно. Это должен быть человек с заслугами — не обязательно как Магомед Исмаилов, но это должен быть конкурентный и достойный бой и для меня, и для зрителей. Я не могу сейчас сказать имена. Ну какие у нас есть в России. Немков, но мы знаем все. У него есть брат (Виктор — Прим. «Чемпионата»), может получиться отличное противостояние. Почему нет?» — рассказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Интервью с Иваном Штырковым после боя с Михаилом Колобеговым: