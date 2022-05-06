«Бабки дай мне, пояс себе оставь». Штырков объяснил, почему не хочет быть чемпионом

Российский боец ММА Иван Штырков признался, что его не слишком интересуют чемпионские пояса.
«Я бы не хотел быть чемпионом RCC. Я бы хотел делать звёздные бои какие-то. Не в плане «фу, не хочу». У меня не было поясов? Да мне и не надо. Какая конечная цель, если не нужен пояс? Бабки, Вася. Бабки дай мне, пояс себе оставь. Я даже когда в АСА пришёл, сказал: «Ребята, я пришёл сюда за спортивными противостояниями, за ростом жёстким, махачем». А пояс – это уже приятный бонус. Сама цель не была стать чемпионом. Плох тот солдат, который не хочет стать генералом, но есть разные пути и мотивация для того, чтобы дойти до титула. У многих поясов тоже есть свой смысл, и некоторый смысл для меня сейчас уже не так интересен», — рассказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Интервью с Иваном Штырковым после боя с Михаилом Колобеговым.
- 6 мая 2022
-
22:33
-
22:23
-
22:08
-
21:56
-
21:42
-
21:36
-
21:28
-
21:19
-
20:30
-
20:22
-
20:07
-
20:00
-
19:49
-
19:32
-
19:15
-
19:00
-
18:16
-
18:13
-
17:35
-
17:00
-
16:56
-
16:17
-
15:43
-
14:33
-
14:00
-
13:41
-
13:00
-
12:41
-
11:51
-
11:09
-
10:59
-
10:54
-
10:49
-
10:40
-
10:32