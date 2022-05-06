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Оливейра не сделал вес и лишился статуса чемпиона UFC в лёгком дивизионе

Оливейра не сделал вес и лишился статуса чемпиона UFC в лёгком дивизионе
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Чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра провалил взвешивание перед титульным поединком с Джастином Гэтжи. Из-за этого бразилец лишится титула чемпиона организации. Теперь его соперник может выиграть титул, если победит. Оливейра же в любом случае освободит его.

Бой состоится в ночь на 8 мая на стадионе «Футпринт Центр» в Финиксе (США).

Напомним, Оливейра завоевал освобождённый россиянином Хабибом Нурмагомедовым пояс UFC в лёгком весе, победив американца Майкла Чендлера. Последний бой Чарльз провёл с представителем США Дастином Порье. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом.

Джастин Гэтжи провёл свой последний поединок в ноябре 2021 года, единогласным решением судей победив Майкла Чендлера в соглавном поединке UFC 268.

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