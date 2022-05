Результаты взвешивания UFC 274

Перед турниром по смешанным единоборствам UFC 274, который пройдёт в Финиксе (США) в ночь на 8 мая мск, состоялась церемония взвешивания. Чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра провалил взвешивание, из-за чего лишится титула. Ему предстоит провести бой с американцем Джастином Гэтжи.



Чарльз Оливейра (70,53 кг) vs. Джастин Гэтжи (70,31 кг)



Роуз Намаюнас (52,16 кг) vs. Карла Эспарза (52,16 кг)



Майкл Чендлер (70,76 кг) vs. Тони Фергюсоон (70,53 кг)



Маурисио Руа (93,21 кг) vs. Овинс Сент Прю (92,99 кг)



Дональд Серроне (70,53 кг) vs. Джо Лоузон (70,53 кг)



Андре Фиальо (77,34 кг) vs. Кэмерон ВанКэмп (77,11 кг)



Рэнди Браун (77,34 кг) vs. Хаос Уильямс (77,34 кг)



Мейси Чиассон (66 кг) vs. Норма Дюмон (66,45 кг)



Брэндон Ройвэл (56,93 кг) vs. Мэтт Шнелл (56,93 кг)



Благой Иванов (114,99 кг) vs. Маркос Рожерио Де Лима (117,25 кг)



Дэнни Робертс (77,34 кг) vs. Франсиско Триналдо (77,34 кг)



Трэйси Кортез (56,93 кг) vs. Мелисса Гато (56,7 кг)



Клейдсон Родригес (56,93 кг) vs.СиДжей Вергара (57,15 кг)



Ариане Карнелосси (52,39 кг) vs. Лупита Годинез (52,16 кг)



Ферни Гарсия (61,46 кг) vs. Джурни Ньюсон (61,46 кг)

