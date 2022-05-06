Оливейра — первый в истории UFC чемпион, который лишится пояса из-за провала взвешивания

Бразильский боец ММА Чарльз Оливейра станет первым чемпионом UFC в истории, который будет лишён титула из-за провала взвешивания. Ранее стало известно, что бразилец, являющийся чемпионом UFC в лёгком весе, провалил весогонку. Он не уложился в лимит на 200 грамм. Ему дали час времени, чтобы согнать вес, но повторное взвешивание не изменило ситуацию.
Из-за этого бразилец лишится титула чемпиона организации. Теперь его соперник, Джастин Гэтжи, может выиграть титул, если победит, Оливейра же в любом случае освободит его.
Бой состоится в ночь на 8 мая на стадионе «Футпринт Центр» в Финиксе (США).
Напомним, Оливейра завоевал освобождённый россиянином Хабибом Нурмагомедовым пояс UFC в лёгком весе, победив американца Майкла Чендлера. Последний бой Чарльз провёл с представителем США Дастином Порье. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом.
Джастин Гэтжи провёл свой последний поединок в ноябре 2021 года, единогласным решением судей победив Майкла Чендлера в соглавном поединке UFC 268.
- 6 мая 2022
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