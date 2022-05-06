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Махачев обратился к Оливейре, который лишится титула из-за провала взвешивания

Махачев обратился к Оливейре, который лишится титула из-за провала взвешивания
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Российский боец ММА Ислам Махачев опубликовал новую запись в соцсетях. Он поддержал бразильского чемпиона UFC в лёгком весе Чарльза Оливейру. Бразилец провалил взвешивание перед титульным боем с американцем Джастином Гэтжи. Из-за этого Оливейра лишится чемпионского пояса.

«В любом случае держи голову поднятой, Чарльз. Удачи завтра. Мы все знаем, что ты стал чемпионом не без причины. А я буду ждать победителя этого боя, чтобы встретиться с ним. Оспорим или вакантный титул, или пояс нового чемпиона», — написал Махачев.

Бой состоится в ночь на 8 мая на стадионе «Футпринт Центр» в Финиксе (США).

Напомним, Оливейра завоевал освобождённый россиянином Хабибом Нурмагомедовым пояс UFC в лёгком весе, победив американца Майкла Чендлера. Последний бой Чарльз провёл с представителем США Дастином Порье. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом.

Джастин Гэтжи провёл свой последний поединок в ноябре 2021 года, единогласным решением судей победив Майкла Чендлера в соглавном поединке UFC 268.

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