Махачев обратился к Оливейре, который лишится титула из-за провала взвешивания

Российский боец ММА Ислам Махачев опубликовал новую запись в соцсетях. Он поддержал бразильского чемпиона UFC в лёгком весе Чарльза Оливейру. Бразилец провалил взвешивание перед титульным боем с американцем Джастином Гэтжи. Из-за этого Оливейра лишится чемпионского пояса.
«В любом случае держи голову поднятой, Чарльз. Удачи завтра. Мы все знаем, что ты стал чемпионом не без причины. А я буду ждать победителя этого боя, чтобы встретиться с ним. Оспорим или вакантный титул, или пояс нового чемпиона», — написал Махачев.
Бой состоится в ночь на 8 мая на стадионе «Футпринт Центр» в Финиксе (США).
Напомним, Оливейра завоевал освобождённый россиянином Хабибом Нурмагомедовым пояс UFC в лёгком весе, победив американца Майкла Чендлера. Последний бой Чарльз провёл с представителем США Дастином Порье. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом.
Джастин Гэтжи провёл свой последний поединок в ноябре 2021 года, единогласным решением судей победив Майкла Чендлера в соглавном поединке UFC 268.
- 6 мая 2022
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