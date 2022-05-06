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«Весогонка — это просто кошмар». Чендлер прокомментировал провал Оливейры

«Весогонка — это просто кошмар». Чендлер прокомментировал провал Оливейры
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Американский боец ММА Майкл Чендлер высказался о ситуации, в которой оказался чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра. Ранее стало известно, что он не смог сделать вес перед поединком с Джастином Гэтжи. Из-за этого он лишится чемпионского пояса. Оливейра станет первым в истории UFC чемпионом, который лишится титула из-за провала весогонки.

«Сдача веса всегда сложная. Думаешь, что сдал вес, потом оказывается, что нет. После этого приходится снова сгонять его. Это просто кошмар — в психологическом и физическом смыслах слова», — написал Чендлер в соцсетях.

Напомним, Оливейра завоевал освобождённый россиянином Хабибом Нурмагомедовым пояс UFC в лёгком весе, победив американца Майкла Чендлера. Последний бой Чарльз провёл с представителем США Дастином Порье. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом.

Джастин Гэтжи провёл свой последний поединок в ноябре 2021 года, единогласным решением судей победив Майкла Чендлера в соглавном поединке UFC 268.

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