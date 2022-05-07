Онлайн-трансляция боя Бивол — Канело начнётся примерно в 7:00 мск

В ночь с 7 на 8 мая мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене T-Mobile состоится боксёрский поединок, в ходе которого встретятся россиянин Дмитрий Бивол и представитель Мексики Сауль Альварес. Соперники сразятся за звание чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA.
Эксклюзивными правами на показ противостояния в прямом эфире обладает спортивный стриминговый сервис DAZN. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка. Ориентировочное время начала боя запланировано на 7:00 мск.
В активе Бивола 19 боёв на профессиональном уровне, в которых он не потерпел ни одного поражения, при этом одержав 11 побед нокаутами. Альварес первый бой провёл в 2005 году. За время карьеры он добыл 57 побед (39 из которых нокаутами), потерпел одно поражение, а два боя с его участием были завершены вничью.
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:
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