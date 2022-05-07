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Штырков: Эномото в 93 кг? Я просто его выкину за клетку

Штырков: Эномото в 93 кг? Я просто его выкину за клетку
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Российский боец ММА Иван Штырков ответил на вопрос о возможном реванше со швейцарцем Ясубеем Эномото. Соперники провели бой в 2019 году, он закончился поражением Штыркова.

Накануне, 6 мая, Штырков и Эномото провели поединки на турнире RCC 11. Штырков техническим нокаутом победил Михаила Колобегова. А Эномото раздельным решением судей победил россиянина Арсения Смирнова.

«Эномото в 93 кг? Ну, я просто его выкину за клетку. Вы же сами понимаете, ради чего нам делать реванш? Если только в 84 кг. Я же в 84 кг проиграл. А в 93 кг это новый бой для Эномото», — рассказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Интервью с Иваном Штырковым после боя с Михаилом Колобеговым.

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