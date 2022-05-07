Штырков заявил о планах подраться на турнире RCC, где встретятся Шлеменко и Исмаилов

Российский боец ММА Иван Штырков заявил, что намеревается провести очередной бой на крупном турнире, на котором выступят звёздные бойцы Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов.
«Мы планируем большой турнир, Шлеменко – Исмаилов. Я очень хотел в этом карде поучаствовать, подраться. Я сейчас целый, на серии побед, у меня планы, как буду готовиться к этому турниру. Дай бог он будет, я думаю, мне найдут соперника», — рассказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Накануне, 6 мая, Штырков провёл очередной бой. На турнире RCC 11 он в главном событии встретился с соотечественником Михаилом Колобеговым. Поединок закончился уже в первом раунде, Штырков победил техническим нокаутом.
Интервью с Иваном Штырковым после боя с Михаилом Колобеговым.
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