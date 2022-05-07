«Это позор». Фелдер высказался о провале весогонки Оливейры

Американский боец Пол Фелдер, являющийся в настоящее время комментатором UFC, высказался о ситуации с чемпионом организации в лёгком весе Чарльзом Оливейрой. Он провалил взвешивание перед боем с американцем Джастином Гэтжи. Из-за этого бразилец лишится чемпионского титула.



«Интересно, по-прежнему ли Оливейра хочет драться в весовой категории 145 фунтов. Не имею ничего против чемпиона, но это позор. И я больше всего сочувствую Джастину. Как здесь сильно подвели всех в дивизионе!» — написал Фелдер в соцсетях.



Бой состоится в ночь на 8 мая на стадионе «Футпринт Центр» в Финиксе (США).



Напомним, Оливейра завоевал освобождённый россиянином Хабибом Нурмагомедовым пояс UFC в лёгком весе, победив американца Майкла Чендлера. Последний бой Чарльз провёл с представителем США Дастином Порье. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом.



Джастин Гэтжи провёл свой последний поединок в ноябре 2021 года, единогласным решением судей победив Майкла Чендлера в соглавном поединке UFC 268.