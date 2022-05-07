Дмитрий Бивол оказался тяжелее Сауля Альвареса в преддверии их боя

Чемпион мира по версии WBA, россиянин Дмитрий Бивол и абсолютный чемпион мира во втором среднем весе, мексиканец Сауль Альварес приняли участие в обязательной процедуре взвешивания, которая состоялась перед их поединком. Вес Альвареса составил 174,4 фунта (79,1 килограмма), Бивол показал на весах — 174,6 фунта (79,2 килограмма).



Бой Дмитрия и Сауля состоится 8 мая. Начало — примерно в 7:00 мск. В активе Бивола 19 боёв на профессиональном уровне, в каждом из которых он праздновал победы. На счету Альвареса 57 побед (39 – нокаутом), одно поражение и две ничьих.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:

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