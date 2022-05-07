Экс-чемпион UFC Энтони Петтис победил Майлса Прайса на турнире PFL 3
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе, американец Энтони Петтис одолел представителя Ирландии Майлса Прайса в ходе турнира по смешанным единоборствам PFL 3.
Победа была добыта Петтисом сабмишеном в первом раунде.
Отметим, что это первая победа Петтиса в PFL. Ранее в промоушене он потерпел два поражения: в поединках с Клэем Коллардом и Раушем Манфио. В общей сложности в его активе 25 побед (19 досрочных) и 12 поражений. У Прайса 11 побед и 8 поражений.
В главном бою PFL 3 россиянка Марина Мохнаткина встречалась с американкой Кайлой Харрисон. Поединок продлился все 3 раунда и завершился единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27) в пользу Харрисон.
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