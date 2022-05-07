Джастин Гэтжи прибавил 4,5 кг спустя три часа после взвешивания

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи разместил новый пост в своих социальных сетях, рассказав, что прибавил 4,5 кг всего через три часа после взвешивания перед титульным боем с бразильцем Чарльзом Оливейрой на UFC 274.



Напомним, сам Оливейра провалил взвешивание, из-за чего лишится титула чемпиона UFC. Теперь Джастин может выиграть титул, если победит. Чарльз даже в случае победы освободит его.

Оливейра завоевал освобождённый россиянином Хабибом Нурмагомедовым пояс UFC в лёгком весе, победив представителя США Майкла Чендлера. Последний бой Чарльз провёл с представителем США Дастином Порье. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры за счёт удушающего приёма.



Гэтжи в последний раз сражался в ноябре 2021 года, когда единогласным решением судей победил Чендлера в соглавном поединке UFC 268.

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