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«Обещаю, что надеру ему задницу». Гэтжи — о провале Оливейры на взвешивании

«Обещаю, что надеру ему задницу». Гэтжи — о провале Оливейры на взвешивании
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Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи высказался о предстоящем поединке с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой, подчеркнув, что тот факт, что Оливейра провалил взвешивание, нисколько его не волнует. Бой состоится на турнире UFC 274.

«Вся эта ситуация не имеет никакого значения. Это ни на что не повлияет. Я здесь для того, чтобы нокаутировать его и забрать пояс. Я надеру ему задницу. Обещаю», — приводит слова Гэтжи издание MMA Fighting.

Напомним, из-за того провала взвешивания Оливейра лишится титула чемпиона UFC. Джастин может выиграть титул, если победит. Чарльз даже в случае победы освободит его.

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