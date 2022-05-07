Чимаев отреагировал на слова Мохнаткиной после её проигранного боя с Харрисон

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поддержал россиянку Марину Мохнаткину, проигравшую американке Кайле Харрисон на турнире PFL 3. Мохнаткина после поражения разместила новый пост в своих социальных сетях, комментарий под которым написал Чимаев.

«Большое всем спасибо за поддержку! Буду двигаться вперёд, это был хороший опыт! Сейчас важно сделать выводы, чтобы вернуться ещё сильнее! Я чувствую себя прекрасно: никаких травм, никаких повреждений, готова продолжить тренировки. Увидимся ещё, Кайла», — написала Мохнаткина.

«Чемпионка», — оставил комментарий Хамзат.

Напомним, бой Мохнаткиной и Харрисон продлился все 3 раунда и завершился единогласным решением судей в пользу американки.

Мохнаткина в необычном образе катается на лошади:

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