Чимаев отреагировал на слова Мохнаткиной после её проигранного боя с Харрисон

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поддержал россиянку Марину Мохнаткину, проигравшую американке Кайле Харрисон на турнире PFL 3. Мохнаткина после поражения разместила новый пост в своих социальных сетях, комментарий под которым написал Чимаев.
«Большое всем спасибо за поддержку! Буду двигаться вперёд, это был хороший опыт! Сейчас важно сделать выводы, чтобы вернуться ещё сильнее! Я чувствую себя прекрасно: никаких травм, никаких повреждений, готова продолжить тренировки. Увидимся ещё, Кайла», — написала Мохнаткина.
«Чемпионка», — оставил комментарий Хамзат.
Напомним, бой Мохнаткиной и Харрисон продлился все 3 раунда и завершился единогласным решением судей в пользу американки.
Мохнаткина в необычном образе катается на лошади:
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