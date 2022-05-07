«Гораздо лучше». Альварес выбрал между Биволом и Бетербиевым

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес сравнил уровень двух россиян: чемпиона мира по версии WBA Дмитрия Бивола и чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артура Бетербиева.
«Бивол лучше. Я бы сказал, гораздо лучше. Бетербиев действительно сильный боец, который привык идти вперёд. Он просто сильный. А у Бивола действительно хороший джеб, он здорово двигается и в целом он силён», — сказал Альварес в интервью на канале DAZN Boxing в YouTube.
Напомним, Альварес сразится с Биволом в ночь с 7 на 8 мая мск в Лас-Вегасе. Бойцы поспорят за звание чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA.
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Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:
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