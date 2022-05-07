«Моему мальчику 5!» Конор Макгрегор показал фотографии с сыном

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фотографии со своим сыном.



«Моему мальчику 5!» — подписал фотографии бывший чемпион UFC.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Напомним, последний поединок Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном бою Конор встречался с экс-временным чемпионом промоушена в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале.

Конор Макгрегор сел за штурвал своей новой яхты:

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