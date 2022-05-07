Канело рассказал, в каком отрезке боя с Биволом ему будет сложнее

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес рассказал об ожиданиях от поединка с россиянином Дмитрием Биволом. Их бой пройдёт на турнире в ночь на 8 мая мск.
«Бивол — хороший боксёр. Он здорово работает на дистанции, хорошие движения. Он очень опытен, сильный чемпион в весе 175 фунтов. Это будет тяжёлый бой. Промежуток с первого по шестой раунд будет ещё сложнее. Но поэтому я нахожусь здесь, поэтому тренируюсь. Мне нужно понять, как надо действовать, чтобы победить», — цитирует Альвареса BoxingScene.
В активе Бивола 19 боёв на профессиональном уровне, в которых он не потерпел ни одного поражения, при этом одержав 11 побед нокаутами. Альварес первый бой провёл в 2005 году. За время карьеры он добыл 57 побед (39 из которых нокаутами), потерпел одно поражение, а два боя с его участием были завершены вничью.
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:
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