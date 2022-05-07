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Бивол — Альварес: прямой эфир боя начнётся примерно в 7:00 мск

Бивол — Альварес: прямой эфир боя начнётся примерно в 7:00 мск
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В ночь на 8 мая мск состоится супербой россиянина Дмитрия Бивола и мексиканца Сауля Альвареса. Спортсмены оспорят звание чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBC.

Бой начнётся примерно в 7:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Эксклюзивные права на показ боя принадлежат спортивному стриминговому сервису DAZN.

В активе Бивола 19 боёв на профессиональном уровне, в каждом из которых он праздновал победы и 11 из которых были добыты нокаутами. Альварес первый поединок провёл в 2005 году. Его результат: 57 побед (39 – нокаутом), одно поражение и две ничьих.

Турнир будет проходить в Лас-Вегасе (США) на стадионе T-Mobile.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:

Бить мексиканскую легенду! Дима Бивол — только победа!!! LIVE! Бить мексиканскую легенду! Дима Бивол — только победа!!! LIVE!
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