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Альварес — о Биволе: для меня он – лучший в дивизионе

Альварес — о Биволе: для меня он – лучший в дивизионе
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе, мексиканский боксёр Сауль Альварес поделился мнением о россиянине Дмитрии Биволе. Их бой пройдёт на турнире сегодня примерно в 07:00 мск.

«Для меня он – лучший в дивизионе. И мне нужно серьёзно постараться, чтобы выиграть этот бой, потому что у него хватает выносливости на все раунды. Так что мне нужно сделать всё возможное в этом поединке, потому что он будет трудным» — приводит слова Альвареса BoxingScene.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе

Бивол провёл 19 боёв на профессиональном уровне, в которых не потерпел ни одного поражения, при этом одержав 11 побед нокаутами. Альварес первый бой провёл в 2005 году. За время карьеры он добыл 57 побед (39 — нокаутами), потерпел одно поражение, а два боя с его участием были завершены вничью.

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